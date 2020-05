Stadion hangt eredivisieclubs in coronacrisis als molensteen om de nek

Frank de Boer gefileerd door ex-In­ter-spe­ler Erkin: ‘Totaal respect­loos’

24 mei Verdediger Caner Erkin stond bepaald niet bovenaan in de pikorde van Frank de Boer in diens tijd als manager van Internazionale. Reden genoeg voor de Turk om nu een trap na te geven richting zijn oud-trainer. ,,Ik had echt grote dromen, maar die zijn vervlogen door een coach die er slechts tweeënhalve maand heeft gezeten.”