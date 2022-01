Stadswandelingen voor voetbalfans: de roots van Marco van Basten en Wesley Sneijder in Utrecht

FC Utrecht-cap­tain Janssen neemt voortouw in strijd tegen corona: ‘Profvoet­bal­lers, laat je vaccineren’

In vergelijking met omringende landen blijken profvoetballers in Nederland een stuk minder geneigd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ongeveer 75 procent is gevaccineerd, leert een enquête van de VVCS. Onder hen Willem Janssen en het gros van zijn ploeggenoten bij FC Utrecht. De verdediger roept zijn ongevaccineerde collega’s nu op alsnog een prik te laten zetten. ,,We hebben een voorbeeldfunctie.”

7 januari