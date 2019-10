Stam stapt op bij Feyenoord: ‘Beter voor iedereen’

Slechts 18 duelsJaap Stam is na 18 wedstrijden opgestapt als coach van Feyenoord. De 47-jarige coach uit Kampen maakte zijn beslissing een dag na de 4-0 nederlaag in de Klassieker bij Ajax. ,,Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe", zegt Stam in een statement op de site van Feyenoord.

Stam won slechts drie van zijn elf competitieduels als coach van Feyenoord. Er waren in totaal zeven zeges, zes gelijke spelen en vijf nederlagen. Feyenoord staat na elf speelrondes op een twaalfde plaats in de Eredivisie. In de Europa League staat Feyenoord ook laatste in de poule, nadat de uitwedstrijden bij Rangers en Young Boys werden verloren. Wel was er in de Kuip een succes met een verrassende en knappe 2-0 overwinning op FC Porto op donderdag 3 oktober. Dat kan achteraf gezien worden als het hoogtepunt in de paar maanden van Stam bij Feyenoord. Daarna volgde slechte resultaten tegen Fortuna Sittard (4-2 nederlaag), Heracles Almelo (1-1), BSC Young Boys (2-0) en Ajax (4-0).

In zijn eerste negen wedstrijden als coach van Feyenoord bleven de Rotterdammers nog ongeslagen: vijf nederlagen en vier gelijke spelen. In de laatste negen wedstrijden werd er alleen nog gewonnen van FC Porto (2-0) en FC Twente (5-1). Na de 4-0 nederlaag bij Ajax werd de spelersbus van Feyenoord gisteravond door enkele honderden supporters opgewacht bij trainingscomplex 1908, vlakbij de Kuip. Stam koos ervoor om daar niet de discussie aan te gaan met die fans.

Kijk hier naar Hugo Borst die vanochtend in De Ochtend Show to go uitgebreid in ging op de crisis bij Feyenoord

Steun

Technisch directeur Sjaak Troost betreurt het besluit van Stam. ,,De trainer had zeker onze steun nog en ook de spelersgroep wilde met hem verder. Maar als iemand zelf zegt: ik geloof er niet meer in en wil niet meer, dan respecteren we dat en houdt het op. Hoe jammer ook.”

Stam geeft aan dat het ‘bepaald geen gemakkelijk besluit is geweest’. ,,Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe.”

Troost gaf bij RTV Rijnmond een korte reactie op de beslissing van Stam. ,,Hij had niet meer de hoop dat het beter zou worden. Dat kwam voor mij zeker als een verrassing. Natuurlijk ging het de laatste tijd slecht, maar ik zag ook genoeg goede momenten. Maar op het moment dat je de wind tegen hebt, struikelen ook goede spelers wel eens over de bal. Met de kwaliteiten die wij hebben blijf ik er nog steeds van overtuigd dat we veel en veel beter kunnen met deze spelersgroep. Ik heb ook wedstrijden gezien met momenten waarin ze wel lieten zien dat ze het kunnen, maar wij horen geen twaalfde te staan. Dat is inderdaad Feyenoord-onwaardig.”

Binnen enkele weken zal er een nieuwe directie worden gepresenteerd bij Feyenoord, laat Troost verder weten bij RTV Rijnmond. Frank Arnesen wordt al enige tijd genoemd als mogelijke nieuwe technisch directeur.

Feyenoord speelt komende zondag (14.30 uur) de uitwedstrijd bij nummer zeventien VVV-Venlo. Volgende week donderdag (21.00 uur) speelt Feyenoord in de Europa League de thuiswedstrijd tegen BSC Young Boys.

Enquete Poll Wie moet Feyenoord uit het slop halen? Dick Advocaat

Henk Fraser

Maurice Steijn

Fred Rutten

John van den Brom

Dirk Kuyt

Leonid Sloetski

Giovanni van Bronckhorst Wie moet Feyenoord uit het slop halen? Dick Advocaat (22%)

Henk Fraser (35%)

Maurice Steijn (7%)

Fred Rutten (5%)

John van den Brom (5%)

Dirk Kuyt (15%)

Leonid Sloetski (5%)

Giovanni van Bronckhorst (7%)

Advocaat wilde niet

Nadat Giovanni van Bronckhorst op 24 januari van dit jaar bekendmaakte na vier seizoenen te vertrekken bij Feyenoord, werd verwacht dat de ervaren Dick Advocaat hem zou opvolgen. Advocaat liet op 7 februari echter weten geen trek te hebben in een rol als coach van Feyenoord, omdat hij merkte dat veel fans hem niet zagen zitten. Een maand later, op 6 maart, werd vervolgens bekend dat Jaap Stam de nieuwe coach van Feyenoord zou worden.

GracenoteNetherlands on Twitter 👔 - Jaap Stam is de 1e Feyenoord-trainer die vertrekt na een Eredivisie-nederlaag tegen Ajax sinds Arie Haan in oktober 1997 (destijds ook 4-0 verlies). Haan was in 1997/1998 net als Stam nu de 1e Eredivisie-coach van het seizoen die vertrok. #Feyenoord #Stam

GracenoteNetherlands on Twitter 👔 - Minste punten Feyenoord-trainers na 11 Eredivisie-wedstrijden 10 - Pim Verbeek 12 - Gertjan Verbeek 14 - Jaap Stam #Feyenoord

Kijk hier wat clubwatchers Mikos Gouka en Freek Jansen van de wedstrijd tegen Ajax vonden

Volledig scherm © BSR Agency