Stand van zaken in de eredivisie: Ajax en RKC

RKC Waalwijk

Volledig scherm Lennard Daneels. © BSR Agency De selectie van RKC Waalwijk telt twee nieuwe gezichten. Lennard Daneels van PSV bereikte al overeenstemming voor de Waalwijkse club op spectaculaire wijze promoveerde naar de eredivisie. Daarnaast tekende Nando Nostlinger er een contract, de kleinzoon van een van de beste Duitstalige kinderboekenschrijfsters. De twee Belgen zouden kunnen verrassen, maar van hen wordt niet verwacht dat ze RKC in de eredivisie houden.

Volgens trainer Fred Grim is het streven om er voor minimaal iedere linie nog een speler bij te halen. Lars Nieuwpoort is deze week op proef mee naar het trainingskamp dat de Waalwijkers hebben belegd in Garderen. Andere waardevolle spelers, zoals doelman Etienne Vaessen en verdediger Melle Meulensteen, zijn de laatste weken voor langere tijd vastgelegd. RKC rekent erop dat het hechte collectief de club een heel eind kan brengen op weg naar lijfsbehoud.

Ajax

Volledig scherm Edson Álvarez. © AFP Van een grote leegloop bij Ajax is nog allerminst sprake. De transfer van Frenkie de Jong naar Barcelona is beklonken, maar alle andere basisspelers van het succeselftal van afgelopen seizoen staat nog in Amsterdam onder contract. Dat geldt ook voor Matthijs de Ligt. De aanvoerder ziet voor zichzelf een toekomst bij Juventus, maar de Italiaanse club is nog niet bereid de gewenste transfersom van Ajax te betalen.

Na het vastleggen van de Nederlandse talenten Kik Pierie (SC Heerenveen) en Kjell Scherpen (FC Emmen), de Argentijnse verdediger Lisandro Martinez (Defensa y Justicia), de Roemeense middenvelder Razvan Marin (Standard Luik) en Quincy Promes (Sevilla) is het vizier momenteel gericht op een centrale verdediger. De Mexicaan Edson Álvarez (Club America) geldt daarbij als belangrijkste kandidaat.

FC Groningen

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus heeft het er in zijn eerste maanden bij FC Groningen maar druk mee. De selectie van Trots van het Noorden gaat deze zomer immers grondig op de schop. De transfers van Ludovit Reis (FC Barcelona) en Jeffrey Chabot (Sampdoria) spekten de clubkas van Groningen al met miljoenen. Bovendien hoopt de club nog een financiële klapper te maken met de verkoop van sterspeler Ritsu Doan.

Volledig scherm Azor Matusiwa: van De Graafschap naar FC Groningen. © BSR Agency

Omgekeerd haalde Groningen de Duitse jeugdinternational Sam Schreck, die overkwam van Bayer Leverkusen. Ook Azor Matusiwa, Bart van Hintum en reservedoelman Marco van Duin trokken al naar Groningen, net als de Zweden Pascal Lundqvist en Gabriel Gudmundsson.



Groningen zoekt nu nog een linker centrumverdediger, als vervanger van Chabot, en een spits. Voor die laatste positie is Charlison Benschop topkandidaat. De 29-jarige aanvalsleider voetbalde afgelopen halfjaar voor De Graafschap dat hem huurde van FC Ingolstadt 04. Benschop is momenteel transfervrij. (Sander de Vries)

SC Heerenveen

Kind van de club en boegbeeld Michel Vlap vertrok vorige week voor zo’n 8 miljoen euro naar Anderlecht. Eerder keerde Sam Lammers na zijn verhuurperiode al terug naar PSV. Het aanvalsduo was afgelopen seizoen goed voor liefst 32 doelpunten. Hun vertrek is forse aderlating natuurlijk, al mag technisch manager Gerry Hamstra een deel van de miljoenen die Vlap opbrengt herinvesteren in de selectie.

Volledig scherm Heerenveen-trainer Johnny Jansen. © BSR Agency

Dat gaat dan ook gebeuren – al is het wat betreft de inkomende transfers vooralsnog stilte voor de storm in Friesland. SC Heerenveen verwelkomde tot nu toe alleen Hicham Faik en de Deense spits Jens Odgaard. Vooral Odgaard, die gehuurd wordt van Sassuolo, laat in de eerste weken een goede indruk achter. Zeker is wel dat Heerenveen straks nóg een spits haalt die de concurrentie met Odgaard moet aangaan, net als een aanvallende middenvelder die Vlap moet opvolgen. Verder zoekt Heerenveen nog naar een linksbuiten én een vervanger voor de naar Ajax vertrokken centrumverdediger Kik Pierie. (Sander de Vries)

FC Emmen

De spelerscarrousel draait bij FC Emmen deze transferperiode op volle toeren. Zo is er bij Drentse club die komend seizoen voor de tweede jaargang in de eredivisie speelt zo’n beetje elke dag wel transfernieuws te melden. De nieuwste aanwinst is keeper Stefan van der Lei. Hij is de negende (!) aanwinst voor de ploeg van trainer Dick Lukkien dit seizoen.

Volledig scherm Aanwinst Lorenzo Burnet. © Twitter FC Emmen

De aanwinsten vormen een bont gezelschap. Matthias Hamrol en Jan-Niklas Beste zijn Duitsers, Marko Kolar en Leon Sopic zijn Kroaten, Filip Ugrinic een Zwitser, Desevio Payne een Nederlandse Amerikaan en Ferhat Görgülü, Lorenzo Burnet en Stefan van der Lei, Nederlanders.



Daar tegenover staat echter ook het vertrek van liefst 21 (!) spelers. En daarmee is Emmen nog niet klaar op de transfermarkt. Tom Hiariej en Luciano Slagveer (vorig jaar gehuurd) staan op het wensenlijstje. De basisspelers Anco Jansen en Glenn Bijl blijven wel. (Nik Kok)

AZ

Het is nog rustig op transfergebied in Alkmaar waar bij AZ wel een nieuw gezicht voor de groep staat. Alhoewel Arne Slot al twee jaar assistent-trainer was bij de club. Hij zag Adam Maher de club verlaten en dat was een grote tegenvaller. De komst van vervanger Jordy Clasie laat voorlopig nog op zich wachten.

Volledig scherm Calvin Stengs bleef ‘gewoon’ in Alkmaar. © BSR Agency

De enige echte nieuweling is daardoor de Japanner Yukinari Suguwara die gehaald is als back-up van vaste rechtsback Jonas Svensson. Jeugd-exponent Ferdy Druijff keerde terug van een huurperiode bij NEC en mag dit seizoen met Myron Boadu uitmaken wie de eerste spits wordt van AZ.



Dat is niet meer Mats Seuntjens die veel op die positie speelde en is vertrokken naar Gençlerbirligi. Voor de vorige zomer aangetrokken Bjørn Johnsen wordt nog een geschikte club gevonden. Aan Calvin Stengs wordt al veel getrokken maar hij blijft dit seizoen in Alkmaar voetballen. (Nik Kok)

PEC Zwolle

Volledig scherm Thomas Lam © BSR/SOCCRATES Na de komst van Dennis Johnsen (gehuurd van Ajax) en Iliass Bel Hassani (overgenomen van AZ) heeft PEC Zwolle-trainer John Stegeman op het middenveld en in de aanval voldoende smaken. Dat geldt niet voor de verdediging, zeker nu Thomas Lam de start van de eredivisie vanwege een gebroken middenvoetsbeentje moet missen.

Bovendien: als rechtsback Bram van Polen of linksback Kenneth Paal eveneens een tijdrovende blessure oploopt, zijn de problemen groot. Op de vleugels zijn amper alternatieven. Daarom ligt de prioriteit in de achterste linie en gaat PEC zich met meerdere verdedigers versterken.

Een van hen, Sai van Wermeskerken, meldt zich hoogstwaarschijnlijk dinsdagmorgen al op het trainingsveld in Epe, waar de club deze week op trainingskamp is. De rechtsback, die transfervrij overkomt van Cambuur, is na Johnsen, Bel Hassani, Etiënne Reijnen en keepers Xavier Mous en Michael Zetterer de zesde nieuwkomer in Zwolle.

ADO Den Haag

Volledig scherm Sheraldo Becker bij zijn nieuwe club Union Berlin. © BSR Agency ADO Den Haag is zonder Sheraldo Becker aan de voorbereiding begonnen. Met een overgang naar Union Berlin verzilverde de 24-jarige vleugelflitser zijn transfervrije status. De tweede club uit de Duitse hoofdstad speelt voor het eerst in de Bundesliga. ADO Den Haag heeft nog geen vervanger gehaald voor de rappe rechtsbuiten, die in de tweede seizoenshelft van vorig seizoen zo opleefde.

Het vinden van nog zo’n pijlsnelle buitenspeler heeft prioriteit voor manager voetbalzaken Jeffrey van As. Toch heeft hij geduld, ook omdat Nasser El Khayati (30) er nog altijd is. Voor de aanvallende middenvelder was 2018-2019 de beste voetbaljaargang ooit met 17 goals en 12 assists in de eredivisie. De vraag is wie het nog een jaar doorlopende contract van de laatbloeier durft af te kopen.

Vooralsnog is de 18-jarige rechtsback Milan van Ewijk (Excelsior Maassluis) de enige beoogde versterking in de selectie van trainer Fons Groenendijk.

FC Twente

Volledig scherm Tom Boere © BSR Agency Zonder de oprichting van een spelersfonds zou technisch directeur Ted van Leeuwen nu nog slechts vijf ton te besteden hebben. En dat voor een stuk of zes vacatures. Dat geringe budget komt omdat een groot deel van het spelersbudget opgaat aan oude, doorlopende contracten van spelers. Het probleem: het merendeel zal niet eens gaan spelen. Het goede nieuws is dat FC Twente binnen een kleine week een miljoen euro binnen heeft via wat geldschieters. Daarmee heeft Van Leeuwen wat meer armslag op de transfermarkt, al heeft de club geen geld voor het afkopen van contracten.



FC Twente haalde tot dusverre oud-international Paul Verhaegh, de Spaanse centrale verdediger Julio Pleguezuelo van Arsenal, de Belgisch-Albanese middenvelder Lindon Selahi van Standard Luik en het huurde linkerspits Rafik Zekhnini nog voor een jaar van Fiorentina.



Daarmee is de club er nog lang niet. Met spoed gevraagd: een linksback, twee middenvelders, twee buitenspelers een spits. (Leon ten Voorde)

VVV

Robert Maaskant mag dan met de nodige bombarie binnen zijn gekomen bij VVV; gek veel veranderd is er vooralsnog niet in De Koel. Onder leiding van de nieuwe coach -opvolger van de naar Al-Wahda vertrokken Maurice Steijn- is de doelstelling nog altijd rechtstreekse handhaving. Ook hebben bovengemiddeld veel spelers in Noord-Limburg nog altijd de Duitse nationaliteit. Liefst vier Duitsers haalde technisch manager Stan Valckx inmiddels naar Venlo: aanvaller Elia Soriano, verdediger Steffen Schäfer, middenvelder Richard Neudecker en doelman Thorsten Kirschbaum. Laatstgenoemde is de opvolger van de naar PSV vertrokken Lars Unnerstall. Ook de Israëlische verdediger Samuel Scheimann en de Engelse aanvaller Jerome Sinclair spelen komend seizoen in het geel/zwart. Daar staat het vertrek van onder anderen de belangrijke Peniel Mlapa (Ittihad Kalba SCC) en Patrick Joosten (terug naar FC Utrecht) en Jay-Roy Grot (Vitesse) tegenover. Vandaar dat Valckx de transfermarkt nog altijd goed in de gaten houdt. (Dennis van Bergen)

Heracles

Heracles heeft het grootste deel van de selectie rond, met als klapper vandaag de komst van spits Cyriel Dessers van FC Utrecht. Hij tekende voor drie jaar in Almelo. Dezelfde dag vertrok de ploeg naar het trainingskamp in Billerbeck met Dessers en nog twee kersverse nieuwelingen.

Buitenspeler Mauro Junior werd afgelopen weekeinde gehuurd van PSV en aanvaller Adrian Szöke kwam over van FC Köln. Eerder als tekenden middenvelder Teun Bijleveld en rechtsback Navajo Bakboord (beiden Jong Ajax) en middenvelder Orestis Kiomourtzoglou die in de Derde Bundesliga speelde.



Spits Adrian Dalmau staat op het punt te vertrekken en ook Yoëll van Nieff is in onderhandeling met een andere (FC Emmen?) club. Brandley Kuwas (Dubai) en Lerin Duarte (Griekenland) zijn al vertrokken. Kristoffer Peterson hoopt nog op een transfer en ook Alexander Merkel is nog geen zekerheid voor volgend seizoen. De drie lang geblesseerde spelers Jeff Hardeveld, Sebastian Jakubiak en Robin Pröpper zijn terug in de selectie. (Fardau Wagenaar)

Willem II

De selectie van Willem II telt momenteel achttien veldspelers. Daar zit Karim Coulibaly nog bij, maar de Franse vleugelspits heeft te horen gekregen dat Willem II meewerkt aan een vertrek. Coulibaly was in de eerste twee seizoenen, mede door blessures, bepaald geen succesnummer. Hij maakte indertijd de overstap van AS Nancy.

Willem II is op zoek naar een linksback als vervanger voor Diego Palacios. Ook zal de club nog minimaal een verdedigende middenvelder en een eerste of tweede spits aantrekken. De Tilburgse club gaat daarbij uiterst zorgvuldig te werken en schroomt niet om te wachten. De late komst van Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis afgelopen winter heeft aangetoond dat dat lonend kan zijn.

Doelman Piet Velthuizen is met Willem II mee op trainingskamp naar Oisterwijk. Hij houdt zijn conditie op peil. Eind deze week bekijkt Willem II of Velthuizen mogelijk een verrijking voor de selectie kan zijn. Willem II haalde al Che Nunnely van Ajax en Mats Kohlert van HSV. (Wilber Hack)

FC Utrecht

Volledig scherm John van den Brom. © Marnix Schmidt Naast John van den Brom kwam ook Adam Maher van AZ over. De trainer is zeer gecharmeerd van de spelverdeler, die zaterdag tegen MSV Duisburg (3-2) voor het eerst meedeed.



Justin Lonwijk (Jong PSV) en Issah Abass (FSV Mainz 05) zijn andere nieuwe gezichten in de Domstad, waar ook al enkele spelers vertrokken. Linksachter Nicolas Gavory ging voor meer dan drie miljoen naar Standard Luik, terwijl ook Dario Dumic (SV Darmstadt 98) en Cyriel Dessers (Heracles) plaatsmaakten. Ook Lukas Görtler mag weg, hij ging vandaag al niet meer mee op trainingskamp naar Duitsland. Vaclav Cerny doet dat wel. De 21-jarige Tsjechische aanvaller komt over van Ajax en is voor Van den Brom de zo gewenste versterking voor op de vleugels.

Na het vertrek van Dessers en eerder al Michiel Kramer, heeft het aantrekken van een spits prioriteit. Ook omdat Jean-Christophe Bahebeck en Simon Makienok geblesseerd zijn en het alternatief met de pas 20-jarige Nick Venema aan de lichte kant is. Met Sander van de Streek stond al een paar keer een middenvelder in de punt van de aanval. (Yorick Groeneweg)

Sparta

Gebrek aan daadkracht valt Sparta niet te verwijten. De naar de eredivisie gepromoveerde club versterkte zich de voorbije weken aanzienlijk.

Volledig scherm Bryan Smeets. © Cor Vos/Michel Bierhuizen De talentvolle Dante Rigo kwam op huurbasis over van PSV, terwijl de afgelopen seizoen al gehuurde Laros Duarte definitief overgenomen werd van de Eindhovenaren. Ook Bryan Smeets (TOP Oss), Jurgen Mattheij (Excelsior), Khalid Karami (Vitesse) en Denzel James (Noordwijk) versterkten de rood/witte gelederen. Maar helemaal tevreden is coach Henk Fraser nog niet. Een ervaren doelman en een eredivisiewaardige spits staan nog hoog op zijn wensenlijstje.