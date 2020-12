Standbeeld Martin Koeman voor stadion FC Groningen

Van Marwijk onderte­kent in Dubai contract als bondscoach

17 december Bert van Marwijk heeft in Dubai zijn contract getekend als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Maandag werd al bekend dat de 68-jarige voetbaltrainer uit Deventer terugkeert in de rol die hij vorig jaar ook al bekleedde. Van Marwijk werd in december 2019 ontslagen, na de vroege uitschakeling van zijn ploeg op het toernooi om de Golf Cup.