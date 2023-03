‘Stapper’ Mitchell Dijks krijgt disciplinaire straf van Vitesse: verdediger wel bij selectie tegen PSV

De coach van Vitesse heeft Dijks, die in de herfst transfervrij overkwam van Bologna, aangesproken op zijn gedrag. ,,De zaak is opgelost en we gaan samen verder”, stelt Cocu. ,,Het oordeel in zulke situaties is er snel. Zeker met social media. Het was allemaal niet zo zwart-wit als voorgesteld, maar ik heb Mitchell wel gewaarschuwd. Hij moet beter over zulke zaken nadenken. We zetten er nu een streep onder. Mitchell zit bij de selectie voor de wedstrijd tegen PSV.”