Stegeman trekt teugels strak aan bij PEC Zwolle: 'Aanpassen of vertrekken'

Door Johan Inan



Naast de zoektocht naar het ideale elftal heeft trainer John Stegeman de handen vol aan de afrekening met de vrijblijvende topsportcultuur bij PEC Zwolle. Dat bleek de afgelopen week eens te meer toen enkele spelers dachten wel een stapje minder te kunnen doen. ,,Die heb ik aangesproken op hun gedrag. Je bent professioneel voetballer. Dan verwacht ik dat je elke dag gas geeft, want daar word je rijkelijk voor beloond, in welke rol dan ook. Wie dat niet kan opbrengen, moet zijn spullen maar pakken en wegwezen. Dan ga je maar lekker weg. Even goede vrienden.”



,,Er loopt een aantal jongens bij waarvan ik denk: dat kan en moet anders", trekt Stegeman tijdens het persmoment voor het uitduel met FC Utrecht verder van leer. ,,Als ze aan zichzelf denken, confronteer ik ze daarmee. Dat is mijn baan. Ik pik dat niet. Dat kun je één keer flikken, maar daarna stuur ik je naar het tweede elftal. Het maakt mij dan niet uit wie je bent. Ik wil werken met jongens die echt willen en graag bij deze club zijn. Ik noem geen namen. Of je nu de nummer 1 of 26 bent, het gaat om het team PEC Zwolle.”