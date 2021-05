Steijn spreekt over commotie na Ibiza-reis: ‘Het viel rauw op mijn dak’

VideoNAC-trainer Maurice Steijn betreurt de ophef en doet zijn verhaal over zijn reis naar Ibiza en de commotie die daarover ontstaan is . ,,Het enige dat ik mezelf verwijt is dat we er duidelijk over hadden kunnen communiceren.”

Woensdag liep de vijfdaagse thuisquarantaine af en leidde Steijn weer de training in aanloop naar het treffen met MVV. ,,Ik begrijp de ophef aan de ene kant wel, als je niet alle ins en outs weet. Ik wil best nog één keer mijn kant van het verhaal geven”, begint hij. ,,Ik ben in de zomer hierheen gekomen en heb daar mijn vakantie met mijn gezin voor afgebroken om direct te kunnen beginnen. Ik had daar nog wat zakelijke dingen lopen waarvoor ik lijfelijk aanwezig moest zijn. Dat moest voor 1 mei gebeuren. In de afgelopen periode hebben we dat elke keer proberen te plannen, maar dat is niet gelukt. Of het paste niet in het schema of de vluchten waren niet beschikbaar, er waren tal van redenen waarom dat niet lukte.”

Afgesproken met Manders

,,Nu lukte het wel.” Daags na NAC - Excelsior (1-2) vertrok Steijn. ,,Dat was heel duidelijk afgesproken met Mattijs Manders. Ik zou naar Spanje gaan, Ton Lokhoff naar Duitsland. Allebei zouden we even weg zijn. Ik zou terugkomen en vanaf vrijdag weer alles leiden. Dat hebben we met de dokter doorgesproken, ook met de arts van de KNVB.”

Volgens Steijn hoefde hij niet in quarantaine omdat hij viel onder de uitzonderingen die er bestaan voor internationals en ploegen die Europees spelen. ,,Zij worden zo vaak getest, ik ben daar ook dagelijks getest. Alles was afgekaart. Ook de trainingen: die zouden geleid worden door Edwin de Graaf (in het kader van zijn trainerscursus, red.) Dus dit was het juiste moment om daarheen te gaan.”

Communicatie

,,Het was geen vakantietripje, heb mijn kinderen ook niet meegenomen. Het enige wat ik mezelf verwijt is dat we er duidelijk over hadden kunnen communiceren: jongens ik ben een paar dagen weg, de TD is een paar dagen weg, vanaf vrijdag gaan we weer beginnen. Het is allemaal niet zo spannend. Zeker gezien de commotie, hadden we beter kunnen communiceren”, benadrukt hij.

Dat de supporters niet snappen waarom de trainer weg is in een periode waarin buitenlandse reizen worden afgeraden en in een tijd waarin het slecht gaat met de club én de ploeg in voorbereiding is op de play-offs, begrijpt Steijn. ,,Maar als dingen niet anders kunnen... Dit was het enige moment om te gaan. Ik snap de commotie, maar ik hoop door dit verhaal te doen op begrip omdat ik toch echt lijfelijk aanwezig moest zijn. Het was van tevoren afgekaart.” De precieze reden voor zijn Ibiza-reis, die zes dagen duurde, wilde hij niet geven. ,,Dat is een privézaak.”

Wel of geen quarantaine

Dan over het al dan niet in quarantaine gaan. Aanvankelijk leek Steijn niet in thuisisolatie te gaan na een buitenlandse reis, iets wat wel wordt aangeraden door het RIVM. Vrijdagavond besloot NAC toch dat de trainer in quarantaine zou gaan. ,,Met name door alle commotie. De pers is er volledig op gedoken. Ook de landelijke pers. Maar wij hebben heel duidelijk met onze dokter gecommuniceerd, ik ben dagelijks getest, we hebben met de KNVB-arts gecommuniceerd dat ik niet in quarantaine hoefde. Ton (Lokhoff) is ook in het buitenland geweest, hij hoefde ook niet in quarantaine. Daarom viel het rauw op mijn dak dat we uiteindelijk op vrijdag met Mattijs hebben besloten, om meer commotie te voorkomen, dat ik toch in quarantaine moest, terwijl dat eigenlijk niet hoefde.”

