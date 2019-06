Steijn staat voor overstap naar club uit Abu Dhabi

Zege op Spurs Van Dijk en Wijnaldum winnen Champions League met Liverpool

23:18 Het was misschien wel een van de slechtste wedstrijden die Liverpool dit seizoen in de Champions League speelde. Een beetje van het niveau dat de ploeg van manager Jürgen Klopp haalde in de groepsfase toen alle wedstrijden buiten Anfield Road werden verloren. Maar daar had niemand het meer over in Madrid. Liverpool pakte met 2-0 de hoofdprijs en vierde feest, stuntploeg Spurs bleef in tranen achter.