Stengs en Boadu, maar de naam van Dilrosun valt zelden

Door Tim Reedijk



Morgen is het op de dag af een jaar geleden dat Javairô Dilrosun zijn eerste minuten in het ‘grote’ Oranje maakte. Voor sommigen kwam dat als een complete verrassing, voor volgers van de Bundesliga was die keuze van bondscoach Ronald Koeman goed te verklaren. De Amsterdammer kwam via de jeugd van Manchester City in 2018 bij Hertha BSC terecht en ging daar als een komeet van start.



Dilrosun viel tijdens zijn Oranje-debuut tegen Duitsland in de Nations League (2-2) geblesseerd uit en is daarmee de enige international die tijdens zijn debuut een speler verving én zelf gewisseld werd. Blessures hielden de aanvaller een tijdje aan de kant, maar inmiddels is hij helemaal terug en basisspeler in Berlijn. Toch worden namen als die van Myron Boadu en Calvin Stengs, smaakmakers van AZ, veel meer gekoppeld aan Oranje. ,,Ik denk dat veel mensen in Nederland nooit echt van me hebben gehoord”, vertelt Dilrosun, die dinsdag met Jong Oranje een oefenwedstrijd tegen Jong Engeland speelt.