Stengs en Boadu naar Ajax? Bij AZ kookt het bloed nu al

Door Nik Kok



Het is nog niet zo erg als in 2006, toen technisch directeur Martin van Geel na zijn overstap van AZ naar Ajax als een soort afvallige een stadionverbod kreeg opgelegd van AZ-eigenaar Dirk Scheringa. Van Geel had in zijn kielzog met Kenneth Pérez en Olaf Lindenbergh twee spelers meegenomen, ook dat nog. In 2019 worden er geen stadionverboden opgelegd aan mensen van Ajax. Maar als het aan AZ ligt, kijken ze in Amsterdam wel een keer een deur verder naar een goede jeugdspelers of oriënteren ze zich op een andere fijne buitenspeler die net Oranje elftal heeft gehaald.