Stengs in voorselectie Oranje, Bergwijn en Kongolo ontbreken

Oranje speelt de laatste twee EK-kwalificatieduels in Belfast tegen Noord Ierland (zaterdag 16 november) en thuis tegen Estland (dinsdag 19 november). De ploeg van bondscoach Ronald Koeman voert groep C aan en heeft tegen Noord-Ierland voldoende aan een punt om zich te plaatsen voor het EK 2020. Op hetzelfde aantal punten als Nederland staat Duitsland, nummer twee in de groep. Noord-Ierland volgt op een achterstand van drie punten.



In de 28-koppige voorselectie ontbreekt Bergwijn vanwege een blessure. Net als Donyell Malen miste de aanvaller het duel met AZ (0-4) van zondag, maar de PSV-spits behoort wél tot de voorselectie. Ook Kongolo is geblesseerd en ontbreekt bij Oranje. De verdediger speelde in september voor het laatst voor zijn club Huddersfield Town.