Steven Berghuis luidt noodklok bij Ajax: ‘Het is nu te broos, ik wil niet nog zo’n seizoen’

met poll Ajax gooit lijntje uit naar uitblinken­de Spar­ta-doel­man Nick Olij

Ajax heeft eerder deze week een lijntje uitgegooid naar Nick Olij. De doelman van Sparta, die afgelopen seizoen een van de grote uitblinkers was in de eredivisie, is in beeld om als back-up en concurrent van eerste doelman Gerónimo Rulli te gaan fungeren.