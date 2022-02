Steven Berghuis stelt Daley Blind gerust: ‘Linksback? Laten we dat maar niet gaan doen’

Uiteraard wist Berghuis waar de grap vandaan kwam. Hij startte het seizoen als rechtsbuiten, belandde daarna vlak achter de spits en verhuisde na een positieve coronatest van Ryan Gravenberch naar de positie links op het middenveld. De 30-jarige international van Oranje is veelzijdiger dan menigeen dacht. ,,Ik speelde in de D-junioren van AGOVV al linkshalf, toen mijn vader daar mijn trainer was”, weet Berghuis nog. ,,En later bij de Eagles en bij Jong FC Twente ook.”



Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Berghuis bij Feyenoord vooral langs de zijlijn voetballen. Onder Jaap Stam en Dick Advocaat kreeg de linksbenige speler meer vrijheid. ,,Dan had ik wel eens honderd balcontacten per wedstrijd. Als nummer 10 van Ajax laatst maar veertig. Maar de uitdaging is om dan ook mijn spel te brengen. Ik pin mijzelf niet vast op een positie. Het is nu heerlijk voetballen, met Blind achter me en Dusan Tadic voor me. Zij maken steeds slim ruimte. Maar met Gravenberch op deze positie hebben we een ander wapen. Hij komt met zijn rechterbeen eerder in schietpositie.”