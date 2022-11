Steven Berghuis ziet niet op tegen weerzien met PSV’ers bij Oranje: ‘Het is ook niks persoonlijks of zo’

Nog nauwelijks bekomen van de teleurstelling van de verloren topper tegen PSV, staat vanavond voor Ajax de volgende wedstrijd al op het programma. Om 20.00 uur wordt er in de Johan Cruijff Arena afgetrapt voor het inhaalduel met Vitesse. ,,De knop moet weer om, want de realiteit is dat we bij winst weer bovenaan staan’’, blikt Steven Berghuis vooruit.

Ondanks de slechte serie – die ook leidde tot uitschakeling in de Champions League – gaat het Berghuis te ver om te spreken van een complex bij Ajax. ,,Daar denk ik niet aan, maar je kunt er niet omheen dat de wedstrijden in de Champions League, behalve die tegen Rangers, en die tegen AZ en twee keer tegen PSV (competitie en Johan Cruijff Schaal, red.) verloren zijn gegaan. Nu hebben we twee wedstrijden die we gewoon moeten winnen.’’

Te beginnen vanavond tegen het Vitesse van trainer Phillip Cocu, de nummer 15 van de eredivisie. ,,Ik verwacht dat we drie punten pakken en ons spel laten zien met lef en bravoure. We moeten gewoon met de borst vooruit de Arena in. De realiteit is dat we bij winst bovenaan staan. Natuurlijk voelt het niet zo, maar we moeten dat niet uit het oog verliezen.’’

Met de kritiek die de laatste tijd neerdaalt op de club heeft Berghuis geen problemen. ,,Ik vind niet dat er te negatief naar ons wordt gekeken. Je mag het benoemen zoals het is. Dat doen we zelf ook. Als je in de winter bovenaan staat doe je het goed, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat er nog genoeg ontwikkelingen in de ploeg zitten.’’

Quote Ik heb er niet zoveel moeite mee als het binnen de grenzen blijft, al ging het er misschien een beetje overheen Steven Berghuis over de opstootjes op het veld

Het is Berghuis niet ontgaan dat het na afloop van Ajax - PSV veel over de opstootjes ging op het veld. De spelers vlogen elkaar regelmatig in de haren, zelfs nog na het laatste fluitsignaal. Daarbij liet Berghuis zich ook niet onbetuigd.

,,Je komt voor elkaar op. Ik heb er niet zoveel moeite mee als het binnen de grenzen blijft, al ging het er misschien een beetje overheen”, geeft de middenvelder toe. ,,Het is ook een beetje het moment. Je speelt tegen PSV, er zijn hoge verwachtingen en je wil niet verliezen. Dat is moeilijk uit te leggen aan mensen die dat niet meemaken op zo’n veld, maar anderen begrijpen het wel.’’

Hij ziet er dan ook niet tegen op om PSV’ers als Luuk de Jong en Cody Gakpo straks bij Oranje weer tegen te komen. ,,Nee, ik heb er nog niet met Cody en Luuk over geappt. Maar bij Oranje komt het vast wel ter sprake. Gewoon op een normale manier. Het is ook niks persoonlijks of zo.’’