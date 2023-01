Steven Gerrard in beeld als nieuwe bondscoach Polen, ook Eden Hazard kan aan de bak in Saoedi-Arabië

Géronimo Rulli bij Ajax onder de indruk van Francisco Conceição en Jurriën Timber: ‘Lopen hier erg goede spelers’

Gerónimo Rulli (29) hielp Ajax bij zijn debuut in de Johan Cruijff Arena aan de eerste clean sheet in vier maanden. De nieuwe keeper vertelde na de 0-0 tegen FC Twente over een vuurdoop met gemengde gevoelens, de ongebruikelijke weg die hij daarvoor bewandelde en hoe hij als ‘Andries Noppert’ bijdroeg aan de wereldtitel voor Argentinië in Qatar.

