Stijn Schaars stopt na dit seizoen: ‘Mijn lichaam geeft dat aan’

,,Daar heb ik geen zin meer in. Het was echter wel een lastige keus”, gaat Schaars verder. ,,Voetbal is iets wat je hele leven beheerst heeft. Je bent op je twaalfde begonnen in de jeugdopleiding van Vitesse en op je achttiende maak je je debuut. Nu ben ik vijfendertig jaar en zeventien seizoenen verder als profvoetballer. Die jaren zijn voorbij gevlogen. Je sluit nu wel iets af, dat is niet zomaar iets, dat is niet makkelijk.”

Schaars begon zijn loopbaan bij Vitesse, waarna hij in 2005 de overstap maakte naar AZ. Bij de Alkmaarders kende hij succesvolle jaren en verdiende een transfer naar het buitenland (Sporting Lissabon). Na twee jaar in Portugal keerde hij terug in de eredivisie bij PSV, waar hij drie seizoenen bleef. Bij de Eindhovenaren pakte hij twee landstitels en bij AZ werd hij in 2009 kampioen.



Schaars debuteerde in 2006 bij het Nederlands elftal en was ook onderdeel van het WK in Zuid-Afrika waar Oranje de finale haalde. De middenvelder kwam tijdens het toernooi echter niet in actie voor het Nederlands elftal. In totaal kwam hij 24 keer uit voor Oranje.