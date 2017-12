Stokkers helpt Fortuna met hattrick aan playoff-ticket

De 21-jarige spits nam namelijk alledrie de treffers voor zijn rekening. Door te scoren in de 27ste en de 32ste minuut zorgde hij voor een comfortabele voorsprong voor de thuisploeg. Diep in de tweede helft maakte Mohamed Mallahi het namens Jong FC Utrecht nog spannend, maar vlak voor het eindsignaal completeerde Stokkers zijn hattrick.



Door de overwinning neemt Fortuna de koppositie in de Jupiler League over van NEC. Maar, belangrijker nog, de ploeg van trainer Sunday Oliseh weet zich verzekerd van playoff-wedstrijden om promotie naar de eredivisie. Alleen NEC kan Fortuna Sittard nog passeren in de stand om de tweede periodetitel, maar de Nijmegenaren hebben al een ticket op zak. NEC werd namelijk in de eerste periode tweede achter Jong Ajax, dat niet kan promoveren.



