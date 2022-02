Strafschoppen AZ zijn Feyenoord te machtig in boeiende kraker

Door Mikos Gouka



Het bleef spannend tot de laatste van de vijf extra minuten die arbiter Dennis Higler bijtrok in Alkmaar bij de kraker AZ-Feyenoord. Maar AZ trok de 2-1 voorsprong over de streep en dus is het Feyenoord tot op drie punten genaderd op de ranglijst.

Bij AZ waren ze er snel uit. Feyenoord verstoorde de opbouw vakkundig en dus werd al snel geschakeld naar de wat meer opportunistische lange bal op spits Vangelis Pavlidis en aanvallende middenvelder Dani de Wit. Het bracht de wedstrijd weer in evenwicht, waar Feyenoord de openingsfase de bovenliggende partij was.

AZ nam echter de regie door tweemaal een strafschop te benutten. Bij de eerste was Pavlidis de man die De Wit wegstuurde. De nummer tien van AZ zette Jorrit Hendrix weg met de linkerkant en de huurling van Spartak Moskou maakte vervolgens contact. Scheidsrechter Dennis Higler wees naar de stip en Jesper Karlsson schoot het buitenkansje keurig achter keeper Justin Bijlow, die de verkeerde hoek koos.

Even later lag de Rotterdamse doelman wel in de goede hoek, maar Karlsson schoot zo hard en zuiver dat Bijlow ook dit keer kansloos was. Dat AZ wederom een penalty kreeg, frustreerde Feyenoord hevig. Owen Wijndal was weer mee naar voren geslopen en zijn voorzet leek te worden ingekopt door Yukinari Sugawara. De Japanner kreeg een klein zetje in de rug van Tyrell Malacia en Higler vond dat wederom voldoende voor een penalty.

Afgang in Alkmaar

Even moet Arne Slot hebben gevreesd voor een afgang in Alkmaar, waar hij vorig seizoen zonder pardon de laan was uitgestuurd omdat hij onderhandelingen met Feyenoord had gevoerd. Pavlidis kopte tegen de paal, De Wit schoot de rebound binnen maar de VAR annuleerde de treffer wegens buitenspel.

Bij Feyenoord kwam inmiddels de stoom uit de oren, AZ had de wedstrijd onder controle. Een knappe redding van Bijlow op een inzet van Karlsson voorkwam een derde Alkmaarse treffer.

Spanning terug

Na rust voelde AZ echter al snel dat de winst nog lang niet binnen was. Lutsharel Geetruida tikte binnen nadat keeper Peter Vindahl niet doortastend genoeg had opgetreden. Geertruida, die zijn handen vol had aan uitblinker Karlsson speelde inmiddels aan de linkerkant in de defensie omdat Tyrell Malacia halverwege geblesseerd was afgehaakt. Zo keerde de Noor Marcus Pedersen weer terug in het elftal als rechtsback.

Feyenoord ging op zoek naar de gelijkmaker en Gernot Trauner kopte hard op de vuisten van Vindahl. De Oostenrijker had eerder met een sublieme tackle op Pavlidis, die simpel was ontsnapt aan Marcos Senesi, een volgende AZ-treffer voorkomen. Dat deed invaller Pedersen in de slotfase nog eens dunnetjes over toen De Wit was doorgebroken. Feyenoord probeerde het nog, maar AZ met een prima centraal duo Bruno Martins Indi en de Griek Pantelis Hatzidiakos bleef overeind.

