Strand Larsen verpest terugkeer Cambuur met sensationele omhaal in blessuretijd

Vlak na rust kende Cambuur een uitstekende fase met veel momenten van dreiging. Gesteund door het enthousiaste publiek hing een Friese goal in de lucht, maar de gasten overleefden deze fase ternauwernood zonder tegengoal. Issa Kallon was het meest dicht bij een doelpunt; zijn schot werd door Leeuwenburgh over de goal getikt.



Juist toen de Leeuwarder storm wat was gaan liggen en invaller Romano Postema van FC Groningen een dot van een kans miste, sloeg Cambuur alsnog toe. Jamie Jacobs brak door over de linkerkant en gaf de bal laag terug op de instormende Robin Maulun, voor wie het in de 68ste minuut een koud kunstje was de gelijkmaker binnen te tikken.



Na de 1-1 gebeurde er lange tijd niet veel meer. Een gelijkspel was op basis van het spelbeeld terecht. Tot Strand Larsen zich ermee ging bemoeien.