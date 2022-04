Stress in de staart met Freek Heerkens (Willem II): ‘Vertrouwen in handhaving is helemaal terug’

Onder in de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze krant dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Freek Heerkens (32), viceaanvoerder van nummer 17 Willem II.

Komende zondag, PSV-uit, jouw 200ste wedstrijd voor Willem II. Je vrouw kan zich alvast verheugen op een mooie bos bloemen waarschijnlijk, Freek.

,,Nou, ik heb geen idee wat me te wachten staat. Ik ben heel trots op deze mijlpaal, want Willem II is in de loop der jaren echt míjn club geworden. Maar om heel eerlijk te zijn ben ik nog niet met een eventuele huldiging bezig. Wél met een goed resultaat behalen tegen PSV.’’

En dat is realistisch?

,,Weet je wat het gekke is? Tot onze overwinning van afgelopen week op Vitesse waren we voor velen dood en begraven. En dat snap ik ook best, gezien onze slechte reeks van daarvoor. Nu is er in de groep toch iets ontstaan van: we kúnnen het. Het vertrouwen in handhaving is helemaal terug in Tilburg. En ja, ook tegen PSV liggen er kansen.’’

Over die slechte reeks gesproken: hoe verklaar je die?

,,Lastig. Kijk, ik geloof oprecht dat de verschillen tussen de ploegen bovenin en onder in het rechterrijtje minimaal zijn. Het zit ’m, denk ik, vaak in de factoren pech, geluk en net wél of net níét een gunstig scoreverloop hebben. Zie er maar eens doorheen te komen wanneer je met 1-0 achter komt. En wanneer wedstrijden op een bepaald moment dan steeds net verkeerd uitvallen voor een elftal, gaat vertrouwen ook een rol spelen. Stress kan verlammen, dat geldt voor alle topsporters. Vandaar dat die zege op Vitesse zo ongelooflijk welkom was. We hebben laten zien dat we genoeg kwaliteit hebben.’’

Waarom gaat Willem II het redden?

,,Omdat we kunnen rekenen op flinke support van onze fans. Zeker tijdens thuiswedstrijden geven ze ons vaak net dat zetje dat we nodig hebben. En dan kunnen er, zoals afgelopen week tegen Vitesse, gekke dingen gebeuren.’’

Kunnen we al een Kevin Hofland-effect noteren?

,,Het is fijn voor de trainer dat hij zijn eerste overwinning binnen heeft. En we zijn allemaal blij dat hij er is. Maar het lijkt me wat te vroeg om nu al van een effect te spreken.”

Zondag, PSV-uit. Waar kiest de jubilaris voor: de overwinning of de bos bloemen?

,,Heel leuk, zo’n bos bloemen. Maar als je het niet erg vindt, neem ik liever drie punten mee uit Eindhoven.’’

Bekijk hier de laatste voetbalvideo’s: