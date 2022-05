Stress in de staart met Zian Flemming (Fortuna): ‘Ik zie zo op tegen Vitesse-thuis’

Onder in de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Zian Flemming, de morgenavond tegen Vitesse geschorste sterspeler van Fortuna Sittard.

Dachten jullie afgelopen zaterdag na jullie zege bij FC Twente: wat flikken onze concurrenten ons nou?

,,Het was een beetje dubbel eigenlijk. Eerst voel je de blijdschap van het winnen van de nummer 4 van Nederland. En daarna, ik geef het eerlijk toe, baal je best een beetje dat vrijwel al de ploegen om je heen óók gewonnen hebben. Al zorgt dat uiteindelijk dan weer voor opluchting. Zo van: stel nou eens dat we níét gewonnen hadden van FC Twente?’’

Dan hadden jullie plaatsing voor Europees voetbal kunnen vergeten!

,,Ja, nou, eh... Ik geloof best dat we ons in theorie nog kunnen plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal, maar geloof mij: daar is niemand in Sittard mee bezig. Ik ook niet.’’

Met de gele kaart die je in Enschede pakte vermoedelijk wél. Daardoor ontbreek je tegen Vitesse. En met jou de eveneens geschorste Mats Seuntjens en Deroy Duarte.

,,Zó enorm balen, die gele kaart. Echt, nadat ik ’m had gekregen, heb ik behoorlijk wat in mezelf gevloekt. Verdomme, denk je dan. Je wilt je ploeg helpen, tegen Vitesse opnieuw belangrijk zijn met doelpunten (zoals tegen FC Twente, red.). Maar goed, ik geloof dat de andere jongens het ook zonder ons af kunnen. Er zullen speciale krachten vrijkomen bij ze, dat weet ik zeker.’’

Vitesse heeft er toch geen zin meer in, joh.

,,Nou, dat zal je mij niet horen zeggen. Al geloof ik wel dat we een goede kans maken.’’

Hoe zenuwachtig ben je?

,,Eerlijk? Doodzenuwachtig. Ik zie er zó tegenop.’’

Omdat je moet toekijken?

,,Ja, precies dat. Gewoonlijk ben je die spanning meteen kwijt wanneer er is afgetrapt. Nu zit je straks negentig minuten op een stoel, hopend en biddend dat het goedkomt tegen Vitesse. Geen pretje, vrees ik.’’

Je vertelde vorige week dat je alle wedstrijden van jullie concurrenten volgt. Hoe doe je dat tijdens Fortuna - Vitesse?

,,Drie geschorste spelers, dat heeft één groot voordeel: we zullen perfect op de hoogte zijn van de tussenstanden op andere velden. Ik kijk Cambuur - Willem II, Mats zorgt dat hij RKC - Heracles aanzet op zijn telefoon en Deroy houdt de verrichtingen bij Sparta - PEC Zwolle nauwlettend in de gaten. We zijn overal bij, reken maar.’’

Nu nog zelf winnen.

,,Gaan we doen!’’