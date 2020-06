Streuer na afzeggen Zorniger: ‘Heb niks verkeerds gezegd’

Ook in 2021 vier EK-wedstrij­den in Johan Cruijff Arena

12:38 Het feit dat het EK voetbal is uitgesteld doet niets af aan de rol van de Johan Cruijff Arena. In 2021 worden er drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal en een achtste finale gespeeld in Amsterdam, precies zoals de planning was in 2020.