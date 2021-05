Strijd om lijfsbehoud in eredivisie nadert kookpunt: vijf clubs leven tussen hoop en vrees

Davy Klaassen vindt na oproep waardevol­le zooltjes terug

3 mei Davy Klaassen vierde zondag het 35ste kampioenschap van zijn club, maar was net iets te enthousiast tijdens de spontane huldiging bij het dek van de Johan Cruijff Arena. De middenvelder gooide als geste naar de fans zijn voetbalschoenen het publiek in, maar in de euforie vergat hij dat zijn op maat gemaakte zooltjes er nog in zaten.