Stroef lopend AZ in Europa op zoek naar beetje glans in het seizoen: ‘Anderlecht een immens grote club’

LIVE Europa League | Feyenoord aast in kolkende Kuip op revanche tegen AS Roma

Vorig seizoen verpestte José Mourinho en zijn AS Roma het Conference League-feestje van Feyenoord door de finale met 1-0 te winnen. Vanavond staan de clubs opnieuw tegenover elkaar, ditmaal in de kwartfinales van de Europa League. Neemt Feyenoord in de Kuip sportieve revanche? Vanaf 18.45 uur volg je het hier live!