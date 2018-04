Sturing: Duel Vitesse met FC Twente wordt heftig

Edward Sturing onderkent die wreedheid van topsport. De interim-trainer van Vitesse kan zondag zomaar staan dansen van vreugde, terwijl verderop in Gelredome een tranendal ontstaat.



,,Iedereen kijkt nu al dagen naar FC Twente”, stelt Sturing. ,,Voor die club is deze wedstrijd van eminent belang. Degradatie is een drama. Maar voor Vitesse is deze wedstrijd dus óók belangrijk. Wij moeten die play-offs in. Het wordt een heftig potje. In de subtop zijn de verschillen klein en daarmee kunnen wij niets laten liggen. Dat maakt dit wel tot een zeer bijzondere wedstrijd.”

Spanning

Sturing, na het ontslag van Henk Fraser in Arnhem naar voren geschoven als tussenpaus, weet dat de blik van de voetbalwereld zondag op Gelredome is gericht. Met PSV is de kampioen bekend, met Feyenoord de bekerwinnaar. ,,Het gaat nu alleen nog om degradatie en de play-offs. FC Twente vecht voor overleven. Dat brengt een immense druk met zich mee. Ik heb dat ooit meegemaakt (2003, red.). Ik volgde bij Vitesse Mike Snoei op. Op de laatste speeldag wonnen we met 2-1 bij Willem II. Daarmee overleefden we. Die spanning was die dag enorm.”

Luxe

Vitesse voetbalt ook met druk. Maar dan uit luxe, zoals Sturing stelt. De play-offs vormen de weg naar Europees voetbal. ,,Wij hebben een totaal andere spanning dan Twente. Maar ook wij moeten onze top halen. Dat is het gevolg van het verlies bij AZ (afgelopen woensdag, 4-3, red.). In een seizoen is dit de leukste periode. Op alle fronten vallen de beslissingen.”