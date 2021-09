Sublieme rechterflank van Ajax veel te machtig voor FC Groningen

Ajax heeft PSV in de eredivisie op vier punten achterstand gezet. Na de nederlaag van de achtervolger in Tilburg, schudde de titelfavoriet in een volle Johan Cruijff Arena FC Groningen van zich af. Dat kostte Ajax iets meer moeite dan het de voorbije week gewend was: 3-0.

Die beslissende treffer viel pas na een klein uur spelen, toen Antony met een fraaie krul van afstand zijn eerste uitnodiging voor de nationale ploeg van Brazilië luister bijzette. Pas? Ja, in vergelijking met de voorgaande drie duels zeker, aangezien Ajax toen de buit op het uur al lang en breed binnen had.

In het voor het eerst sinds maart 2020 volgestroomde stadion ontdekten zo’n 50.000 Ajax-fans echter al snel dat het stugge Groningen zich niet zo gemakkelijk naar de slachtbank liet leiden zoals Cambuur (9-0), Sporting Portugal (1-5) en Fortuna Sittard de voorbije tien dagen hadden gedaan.

Zo duurde het een klein kwartier voor de supporters opveerden voor de mogelijke openingstreffer. Die bleef uit omdat de overgestoken Noussair Mazraoui al struikelend niet aan het laatste tikje opzij naar Steven Berghuis toekwam. Ook Antony (vliegende kopbal), Daley Blind (volley) en Dusan Tadic (rebound voor leeg doel) kregen de compact en met vijf verdedigers opererende ploeg van trainer Danny Buijs niet voor het eerst op de knieën.

Een kolderiek moment van doelman Peter Leeuwenburgh, die een indirecte vrije trap tegen kreeg toen hij de bal die slecht stuiterde opnieuw in zijn handen nam, vormde niet de aanleiding voor Tadic’ honderste eredivisietreffer en Ajax 28ste competitiedoelpunt. Die was ook niet Sébastien Haller besteed. De spits zag zijn kopbal op het dak van het doel landen.

Zo trok Ajax de duimschroeven steeds verder aan en was het uiteindelijk Edson Alvarez die de koploper vijf minuten voor rust, na een afgemeten voorzet van Berghuis, op de langverwachte voorsprong zette. Hoewel de marge nog minimaal was, maakte Groningen in de tweede helft alleen in theorie nog aanspraak op een stunt, ook omdat Ajax, zoals trainer Erik ten Hag dinsdag in Sittard ook al constateerde, wederom veel kansen nodig had om tot scoren te komen.

Tadic liet ook oog in oog met Leeuwenburgh opnieuw een grote kans op zijn mijlpaaltreffer liggen, Haller knikte een nog grotere kopkans via de grond over en Berghuis raakte het zijnet na een vloeiende aanval. De rechterflank van Ajax maakte aan de laatste sprankje hoop bij de Groningers een eind.

Eerst was daar de Braziliaanse neo-international Antony met een heerlijke krul, waarna Mazraoui voor, na een fraaie, vlakke pass van Lisandro Martinez, de 3-0 tekende. Daar bleef het ook bij, mede doordat het inbrengen van de herstelde Davy Klaassen en Mohammed Kudus en aankoop Mohamed Daramy geen treffers meer opleverde. Laatstgenoemde kreeg daar nog wel een paar grote kansen toe.



Het mocht de pret op de tribunes niet drukken, aangezien Ajax in de zevende speelronde het gat met PSV naar vier punten tilde, de ziekenboeg verder zag leegstromen en vertrouwen tankte in aanloop naar de tweede Champions League-clash, dinsdagavond in de Johan Cruijff Arena tegen Besiktas.

