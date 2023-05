Succescoach, heldere hiërarchie en nieuw gif gevraagd bij Ajax: Sven Mislintat is nu aan zet

Xavi Simons betoverde Nederland met de bravoure van Guidetti en de slalomtech­niek van de jonge Ronaldo

Gedeeld topscorer van de eredivisie. Over alle competities gemeten goed voor 22 goals en 12 assists. Een debuut in Oranje tijdens het WK. Ja, het is lang geleden dat een jonge speler zóveel indruk maakte in zijn eerste seizoen in Nederland als Xavi Simons.