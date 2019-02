Supersub Pedersen met knieblessure naar ziekenhuis

PSV bekijkt inzetbaar­heid Bergwijn van dag tot dag, maar blessure valt mee

4 februari De blessure die Steven Bergwijn opliep tijdens PSV-Fortuna Sittard is niet zeer ernstig. De aanvaller viel tijdens het duel uit en moest per brancard van het veld. Hier en daar werd gevreesd voor lange afwezigheid, maar die vrees is ongegrond gebleken.