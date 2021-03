Supertalent Moukoko wel klaar voor Jong Oranje

Moukoko debuteerde op 21 november, een dag na zijn 16de verjaardag, voor Dortmund in de Bundesliga. Hij werd daarmee de jongste speler ooit op het hoogste Duitse voetbalniveau. De aanvaller, geboren in Kameroen, heeft inmiddels veertien competitiewedstrijden gespeeld waarin hij drie doelpunten maakte. Moukoko werd op 8 december ook de jongste speler ooit in de Champions League. Met een leeftijd van 16 jaar en 18 dagen nam hij het record over dat ruim 26 jaar in handen was van Célestine Babayaro.