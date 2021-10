Supporters ADO Den Haag leggen wedstrijd tijdelijk stil met protest: 'KNVB maffia!’

Ajax moet het in Champions League tegen Besiktas stellen zonder eigen fans

6 oktober Ajax moet het op 24 november in de uitwedstrijd in de Champions League tegen Besiktas doen zonder steun van de supporters. Turkije laat geen voetbalfans uit andere landen toe, als maatregel tegen het coronavirus. ,,Het is daar nationaal beleid dat bij sportevenementen geen uitpubliek welkom is”, aldus een woordvoerder van Ajax.