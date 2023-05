Supporters genieten na van kampioenschap Feyenoord, tienduizenden fans verwacht bij huldiging

Ook op andere plekken in de stad, zoals het Willemsplein en het Stadhuisplein, was de sfeer de gehele dag goed. De politie meldde rond middernacht iets meer dan honderd aanhoudingen. Er vonden geen grote excessen plaats. De waterwerper en ME werden alleen ingezet toen het even onrustig werd bij de Koopgoot. ,,Maar die situatie was snel opgelost", zegt een woordvoerder.