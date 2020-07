Supporterscollectief: ‘Eredivisie om 16.30 uur ongepast’

De KNVB presenteerde woensdag het competitieprogramma 2020-2021 waarbij opvalt dat er voortaan op zaterdagmiddag een duel staat gepland. Elke club speelt bij wijze van test één keer thuis om deze tijd. ,,Het is ongepast dat clubs dit geheel nieuwe tijdstip hebben doorgevoerd, in veel gevallen zonder overleg met hun achterban", zegt voorzitter Matthijs Keuning. ,,Supporters nemen een seizoenkaart in de veronderstelling op zaterdagavond of zondagmiddag naar het stadion te gaan, maar missen nu mogelijk al één wedstrijd omdat ze op zaterdagmiddag werken of zelf sporten. Dit komt bovenop de onzekerheid over corona, die supporters waarschijnlijk ook al wedstrijden zal kosten.”



Supporterscollectief Nederland zegt nog voor de start van het seizoen samen met de KNVB, Eredivisie CV en FOX Sports in gesprek te gaan om te bepalen op basis van welke criteria het tijdstip komend seizoen geëvalueerd gaat worden.