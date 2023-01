Supportersvereniging Ajax: Ontslag Schreuder onvermijdelijk

,,Voor de persoon Alfred is dit natuurlijk verdrietig. Maar het was onvermijdelijk”, aldus Nagtzaam. ,,Het rommelde al een tijdje. Het publiek heeft donderdag met één grote, luide stem z’n afkeuring laten horen en zien.”

De fans in de Johan Cruijff Arena uitten hun onvrede onder meer door met witte zakdoekjes te zwaaien. De supporters van de F-Side, verzameld achter een van de doelen, zongen luidkeels ‘Schreuder rot op’. Dat klonk ook na het laatste fluitsignaal door de Arena.

,,Persoonlijk doe ik nooit mee aan zulke dingen”, aldus Nagtzaam. ,,Ik kan niet fluiten en zakdoekjes gebruik ik nooit. Ik kom hier al 35 jaar en ik kijk altijd naar het spel, daarop moet je een trainer beoordelen. En in dat spel was geen vooruitgang te zien. Het publiek heeft daar massaal een oordeel over gegeven.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Na zeven wedstrijden op rij zonder overwinning staat Ajax in de eredivisie op de vijfde plaats, met 7 punten achterstand op koploper Feyenoord. Zondag wacht een uitwedstrijd tegen Excelsior. ,,Het is nu aan de knappe koppen in het technisch hart - Edwin van der Sar, Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar - om zo snel mogelijk een nieuwe trainer aan te stellen die het seizoen gaat redden”, aldus Nagtzaam. ,,Ajax heeft weer een kapitein op het schip nodig. Als supporters willen we maar één ding en dat is uiteindelijk met die schaal staan.”

De directeur van de Supportersvereniging bleef na de wedstrijd tegen Volendam lang hangen bij het stadion. ,,Ik heb met de medewerkers van mijn organisatie gezeten en ook met supporters buiten de Arena en in de kroegen. Je probeert het met elkaar te verwerken.”

Volledig scherm Ajax-fans riepen gisteren voor en tijdens het duel met Volendam met spandoeken al op tot een vertrek van Alfred Schreuder. Dat kwam er na de 1-1. © Pro Shots / Toon Dompeling

Belangenvereniging ziet dat trainers steeds minder tijd krijgen

Het ontslag van Schreuder Ajax past volgens de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV) in een trend van de afgelopen jaren. ,,De tijd die trainers krijgen, wordt ieder jaar korter”, zegt directeur Mario Captein. ,,Alfred is al de twaalfde trainer dit seizoen in het betaalde voetbal die weggaat, al zijn drie daarvan wel zelf opgestapt. We gaan naar een recordhoogte.” Het record staat volgens Captein op veertien trainerswisselingen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, twee jaar geleden.

,,Over het ontslag van Schreuder an sich heb ik geen mening, het personeelsbeleid is aan de clubs zelf”, aldus Captein. ,,We weten dat over trainers vaak wordt gezegd: hired to be fired. Ze worden aangenomen en ook weer ontslagen. Iedereen beseft terdege dat er gepresteerd moet worden. Er zijn nog maar weinig clubs die een trainer jaren de tijd geven om langzaam te bouwen. Er gaat steeds meer geld om in het betaalde voetbal, de krachtenvelden rondom een club worden steeds sterker. Social media, supporters en emotie spelen daar een rol in.”

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.