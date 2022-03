Supportersvereniging Vitesse gaat in gesprek met diverse partijen: 'Er moet meer bewustwording ontstaan’

Afgelopen vrijdag draaide het thuisduel met Sparta, dat in het teken had moeten staan van vrede, uit op ongeregeldheden. Het duel werd zelfs gestaakt, waardoor de nummer 6 van de eredivisie opnieuw slecht in het nieuws kwam. Tot ongenoegen van de supportersvereniging, die in een verklaring - ‘De V van onVrede’ - afstand nam van de gebeurtenissen.



,,Statements zijn leuk en die worden ook min of meer verwacht. Maar ze zijn vaak ook een beetje voor de bühne”, aldus Van Veelen. ,,We willen niet alleen afstand nemen, maar ook actie ondernemen. Oftewel: niet alleen roepen, maar ook doen. Er is een hoop werk aan de winkel.” De afgelopen weken misdroegen fans van Vitesse zich vaker. In de uitwedstrijd tegen FC Utrecht verstoorden ze de wedstrijd ook door vuurwerk op het veld te gooien.