Surinaams icoon en pionier Humphrey Mijnals (88) overleden

Mijnals werd in 1930 geboren in Suriname en speelde daar voor SV Robinhood. Met die club werd hij viermaal landskampioen. Na een halfjaar in Brazilië haalde USV Elinkwijk hem in 1956 naar Nederland. Het tekengeld, 15.000 gulden, gaf naar verluidt de doorslag.



Minna, zoals zijn bijnaam luidt, verwierf bekendheid door als eerste in Suriname geboren speler te debuteren voor Oranje én door zijn geroemde omhaal. Tijdens zijn interlanddebuut tegen Bulgarije maakt Mijnals een atletische omhaal in eigen zestien, destijds een bijzonderheid op het voetbalveld. Hij zal altijd aan dat moment worden herinnerd.



Mijnals speelde drie interlands voor Oranje en 45 duels voor de nationale ploeg van Suriname. In 1999 werd hij gekozen tot Surinaams voetballer van de eeuw. Hij kreeg bovendien op 24 augustus 2008 de Sportpenning van de gemeente Utrecht.