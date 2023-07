Sven Mislintat over renovatie bij Ajax: ‘Dit krijgen we misschien niet in één transferperiode gedaan’

InterviewKan Sven Mislintat Ajax nog aan de versterkingen helpen om mee te doen om de titel? ,,We krijgen het misschien niet in één transferperiode gedaan”, is de nieuwe directeur eerlijk. In een interview in Herzogenaurach gaat de Duitser in op de gewilde Mohammed Kudus en Edson Álvarez en de door hem begeerde Josip Sutalo en veelbesproken Eduard Spertsyan. ,,We onderzoeken of het juridisch en moreel verantwoord is.”