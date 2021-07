Sven van Beek dolblij met Heerenveen na anonieme Feyenoord-exit: ‘Had nog van waarde kunnen zijn’

Sven van Beek (26), sinds gisteren officieel speler van SC Heerenveen, kijkt uit naar zijn periode in Friesland. Want: een mooie club met al even prikkelende ambities. Maar, geeft hij toe, het afscheid van zijn jeugdliefde Feyenoord doet hem nog altijd een beetje pijn. ,,Jammer dat het zo heeft moeten lopen.”

Het zal best even wennen zijn, zegt Sven van Beek, de overstap naar SC Heerenveen. Want ja, wonen in de relatieve rust van Friesland is tenslotte toch wat anders dan in de hectiek van de randstad. En voetballen voor It Fean net wat anders dan voetballen voor Feyenoord. Maar de centrumverdediger is niet het type dat zich te groot voelt voor zo’n verhuizing. Integendeel. ,,Ik kijk er enorm naar uit om voor deze mooie club te voetballen”, zegt de geboren Goudenaar, die voor de zomer al een half seizoen op huurbasis voor Willem II speelde. ,,Ik ben blij dat ik mezelf weer kan laten zien.”

In die laatste zin schuilt onherroepelijk het verhaal dat de carrière Van Beek zo pijnlijk typeert. Of het nu een opspelende heup was, een teen of een enkel: bovengemiddeld vaak kreeg de verdediger te maken met fysieke tegenslag. Het raakte hem diep; hij geeft het eerlijk toe tijdens zijn eerste officiële werkdag bij SC Heerenveen. ,,Of ik mezelf een pechvogel vind?”, countert Van Beek. ,,Nee, dat soort termen zal ik niet snel gebruiken. Ik heb het zwaar gehad, dat wel. Steeds weer in de gym, je steeds weer terug moeten knokken. Dat doet pijn. Op een bepaald moment dacht ik echt: ‘Waar doe ik het allemaal voor?’ Er zijn echt momenten geweest dat ik zoiets had van: ‘ik stop ermee’. Gelukkig had ik altijd mensen om me heen die me daarvan afhielden. ‘Hou vol, Sven, je komt terug.’ En dat is gebeurd, gelukkig.”

In alles straalt Van Beek uit dat hij in het Abe Lenstra Stadion gaat bewijzen dat hij nog altijd die knokker van weleer is. Na een half seizoen waarin hij namens Willem II alweer behoorlijk vaak in actie kwam, neemt de Goudenaar zich voor om in Friesland te laten zien waarom Feyenoord hem als 11-jarig jochie inlijfde. Van Beek, die scherp en fit oogt, is klaar voor een succesvolle rentree in de spotlights. ,,Natuurlijk streef je als sportman het hoogst haalbare na, dus natuurlijk wil je het allerliefst in de top spelen. Maar ik ben oprecht heel blij met mijn kans bij SC Heerenveen. Dit is een club met heel veel potentie.”

Van Beek schetst het zelf al. Een voetballer zoals hij, die nog niet zo gek lang geleden begeerd werd door AS Monaco en tot de voorselectie van het Nederlands Elftal behoorde, streeft het hoogste na. In die zin steekt het hem dat hij Feyenoord, de club waar hij nog altijd dol op is, op een vrij anonieme manier heeft moeten verlaten. ,,Ik denk dat ik nog altijd van waarde had kunnen zijn voor Feyenoord”, zegt Van Beek. ,,Jammer dat het zo is gelopen. Kijkend naar de belangstelling die er in het verleden was van AS Monaco, was ik er liever op een andere manier vertrokken.”

Één troost: Friesland heeft zo zijn eigen Feyenoord-Ajax. Ofwel: Cambuur-SC Heerenveen. Met stralende ogen: ,,Ja, wedstrijden waar heel veel druk op staat zijn de allermooiste om te spelen. Ik heb er zin in, echt waar.”