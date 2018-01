Swart en Wijnstekers weer samen coach oud-internationals

Geen plek meer voor Tobiasen in Sparta-staf

2 januari Voor Ole Tobiasen is geen plek meer in de technische staf van Sparta. De Deen, voormalig verdediger van onder meer Ajax en SC Heerenveen, was onder Alex Pastoor nog assistent-trainer bij de Rotterdamse club. De nieuwe coach Dick Advocaat heeft in Cor Pot en Fred Grim zelf twee hulptrainers meegenomen.