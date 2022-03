Swingend Go Ahead Eagles met ruime cijfers langs matig spelend Cambuur

Go Ahead Eagles heeft een verdiende overwinning geboekt op Cambuur. De ploeg van Kees van Wonderen was heer en meester in eigen huis, en zette de Friezen met 3-0 aan de kant. De club uit Deventer neemt met de drie punten afstand van de degradatiezone.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de Deventenaren baas in eigen huis. Cambuur moest het hebben van een paar counters, maar kwam niet in de buurt van een grote kans. In de 25ste minuut werd de energieke inzet van de thuisploeg beloond met de voorsprong, nadat Mees Hoedemakers op ongelukkige wijze een kopbal van Joris Kramer in zijn eigen doel tikte.

Tien minuten later was het weer raak uit een standaard situatie. Op aangeven van Bas Kuipers, kopte Luuk Brouwers de thuisploeg naar een 2-0 voorsprong. Voor Cambuur zijn de standaardsituaties al het hele seizoen een pijnpunt. De Friezen kregen er op die manier al zestien tegen dit eredivisieseizoen, minimaal drie meer dan elke andere ploeg.

Volledig scherm Mats Deijl schiet de 3-0 binnen © Pro Shots / Erik Pasman

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Go Ahead bepaalde het tempo en creëerde kansjes, terwijl Cambuur met moeite in de buurt kwam van het strafschopgebied. In de 77ste minuut werd de inzet van de thuisploeg opnieuw beloond. Mats Deijl profiteerde van geklungel in de verdediging van Cambuur, ronde af, en maakte zo het feestje in de Adelaarshorst compleet: 3-0.

In de hele wedstrijd loste Cambuur geen enkel schot en moet het vrezen voor de plek in het linkerrijtje. Go Ahead Eagles klimt naar plek 12 in de eredivisie.

