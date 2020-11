Taboe doorbroken? Voetballers durven eindelijk te praten over hun psychische problemen

Door Sjoerd Mossou



Wie een ongefilterd beeld wil krijgen van de belevingswereld van een doorsnee profvoetballer, doet er goed aan af en toe naar de Cor Potcast te luisteren. Sparta-verdediger Bart Vriends en Excelsior-spelers Thomas Verhaar en Maarten de Fockert praten in hun podcast soms oeverloos over bijzaken, maar net zo vaak boeiend en vrijuit over grotere thema’s.