Talenten AZ stunten tegen FC Barcelona na wereldgoal vanaf middenlijn, nu Real Madrid in kwartfinale Youth League

Met samenvattingDe talenten van AZ Onder 19 hebben voor een sensatie gezorgd in de Youth League, de Champions League voor jeugdteams. In het Estadi Johan Cruyff werd FC Barcelona met 0-3 verslagen, mede door een wereldgoal van Kees Smit.

Na een doelpuntloze eerste helft was het Kees Smit die in de 56ste minuut alle aandacht opeiste in het naar Johan Cruijff vernoemde stadion in Barcelona. Net over de middenlijn zag Smit dat doelman Ander Astralaga iets te ver voor zijn doel stond en de 17-jarige middenvelder besloot een poging te wagen. Tot grote Alkmaarse vreugde zag men de bal in het doel ploffen: 0-1.

De Alkmaarse feestvreugde werd nog groter toen zeven minuten later Mexx Meerdink ook nog de tweede AZ-goal maakte. Hij deed dat wel nadat hij in eerste instantie buitenspel stond, maar daar maalde logischerwijs niemand om bij AZ. Een VAR was immers niet aanwezig bij dit Youth League-duel.

Bij FC Barcelona probeerden ze alles om die 0-2 achterstand nog weg te poetsen, maar Lucas Román verloor daarbij zijn hoofd. De jongeling had al een gele kaart op zak en probeerde vervolgens met een schwalbe een penalty te versieren. Daar trapte de arbiter echter niet in: rode kaart. Met tien man kreeg FC Barcelona vlak voor tijd ook nog de 0-3 van wederom Meerdink om de oren.

AZ mag zich daarmee voor het eerst in de kwartfinales melden. Daarin wacht een volgende clash. Real Madrid komt dan namelijk op bezoek in Wijdewormer.

Volledig scherm Kees Smit viert zijn goal met Mexx Meerdink , die de 0-2 en 0-3 voor zijn rekening nam. © Ziggo Sport

Ajax uitgeschakeld door Sporting

De talenten van Ajax slaagden er niet in om de kwartfinales te halen. Sporting Lissabon was met maar liefst 5-1 te sterk voor de Amsterdammers, die de laatste zestien hadden gehaald door tweede te worden in een groep met Liverpool, Rangers en Napoli. Bij rust stond het nog slechts 1-0 voor de Portugezen door een goal van Issahaku Fatawu, de 18-jarige Ghanees die op het afgelopen WK in Qatar speelminuten maakte voor Ghana.

Vanaf de 73ste minuut maakte Sporting gehakt van Ajax. Met goals in de 73ste, 75ste en 79ste minuut liep de Portugese formatie binnen zes minuten uit van 1-0 naar 4-0. Vlak voor tijd werd het nog 5-0 middels een subliem hakje achter het standbeen van Mateus Fernandes, waarna Tristan Gooijer de eer redde voor de ploeg van coach Frank Peereboom.

Bekijk hieronder de samenvatting van Sporting Lissabon - Ajax.

