Talentenprijs Ajax heet voortaan Abdelhak Nouri Trofee

Van der Most haakt af bij Oranje

6 juni Liza van der Most kan vrijdag niet meespelen in de WK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Noord-Ierland. De verdedigster van Ajax is ziek en blijft daardoor thuis. Mogelijk keert Van der Most volgende week terug in de selectie voor de thuiswedstrijd van dinsdag tegen Slowakije.