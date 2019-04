Talentvolle verdediger Pierie (18) van Heerenveen naar Ajax

Door Daniël Dwarswaard



Pierie, van wie technisch directeur Marc Overmars van Ajax zeer gecharmeerd is, doorliep de jeugdopleiding bij Heerenveen en speelt daar voor het tweede seizoen in het eerste elftal als linksachter en als linker centrale verdediger. De in Boston geboren Pierie speelde al 66 wedstrijden voor Heerenveen, waarin hij goed was voor twee goals en vijf assists. De jeugdinternational heeft in Friesland een contract tot 2020, dus zal Ajax een transfersom voor Pierie betalen. Ajax ziet in Pierie een vaste waarde voor de toekomst.