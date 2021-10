Tannane verbannen naar beloftenteam van Vitesse: weg open voor winters vertrek

Vitesse gaat in de eredivisie verder zonder Oussama Tannane. De Marokkaanse international wordt ‘voor onbepaalde tijd’ teruggezet naar het beloftenteam van de club. Voor de dribbelaar is fit blijven nu hoofdzaak, om vervolgens in de winter met een transfer uit Arnhem te vertrekken.

Tannane (27) is bij Vitesse op een dood spoor beland. De 11-voudig Marokkaans international heeft nog een contract tot juli 2022. Maar de kans dat coach Thomas Letsch de aanvallende middenvelder dit seizoen nog in zijn selectie opneemt, is verwaarloosbaar. Sterspeler en clubleiding zijn gebrouilleerd. Voor de Europese wedstrijd tegen Stade Rennais (1-2) werd de schaduwspits door de Duitser al uit de selectie gezet.

Gesprekken

Vitesse en het kamp Tannane hebben de afgelopen week meerdere gesprekken gevoerd. Een contractontbinding lag op tafel, maar zo ver gaan beide partijen niet. De dribbelaar blijft trainen bij de Arnhemse club.

Hij sluit dinsdag aan bij Vitesse Onder 21 jaar, het tweede team van de eredivisionist. Daar is Nicky Hofs de trainer. In januari opent de transfermarkt weer. De Gelderse club zal een (vrije) transfer dan niet in de weg staan.

Volledig scherm © ANP

Slepende kwestie

De verbanning van Tannane naar het hoogste jeugdelftal vormt het voorlopige sluitstuk in een slepende kwestie bij Vitesse. Schaduwspits en clubleiding botsten al bij de start van de voorbereiding. De dribbelaar uitte in het voorjaar een vertrekwens. Hij had zojuist een sterk seizoen bij de Arnhemse eredivisionist achter de rug. Vitesse eindigde als vierde in de competitie en haalde de KNVB-bekerfinale (2-1 verlies tegen Ajax).

Coach Thomas Letsch zette daarop deze zomer een koers uit zonder de ster. Vitesse haalde Yann Gboho. De Fransman kreeg vervolgens de voorkeur, maar de droomtransfer van Tannane bleef uit.

Verbale uithaal

Dat zorgde voor wrevel in Arnhem. Tannane haalde na het Europese uitduel met Anderlecht (3-3) verbaal uit. De Marokkaan scoorde in Brussel en voelde zich onterecht gepasseerd.

Letsch was ontstemd over de uitlatingen. De Duitser gebruikte Tannane nog slechts sporadisch.

Vitesse ontbeerde keer op keer de creativiteit van de Marokkaan. In Mura (2-0 zege) lag zodoende drie weken geleden de basis voor nieuwe verhoudingen. Tannane was de beste man van het veld. Maar tegen FC Twente (1-4) volgde bij rust voor de Marokkaan al een wissel. En tegen Fortuna Sittard (1-1) bleef hij op de bank zitten. Letsch stelde na het duel niet het gevoel te hebben dat de schaduwspits hem ‘kon helpen’.

Stade Rennais

Daags voor de Europese ontmoeting met Stade Rennais barstte de bom. De Duitse trainer zette Tannane uit de selectie. Hij miste ‘de focus’ bij de Marokkaan.

Voor Tannane rest daarmee nu trainen op Papendal. De blik moet gericht worden op de jaarwisseling. De dribbelaar moet zorgen fit te zijn voor een overgang naar een nieuwe club.

Volledig scherm De verhoudingen bij Vitesse, in dit seizoen. Thomas Letsch laat Oussama Tannane invallen tegen RKC Waalwijk. © Pro Shots / Marcel van Dorst