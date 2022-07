Tegen PSV werd pijnlijk duidelijk hoe Ajax heeft ingeboet op duelkracht en winnaarsdrang

Teleurstel­ling overheerst bij Steven Bergwijn: ‘Maar ben blij om überhaupt weer te spelen’

Even leek Bergwijn de held van de wedstrijd te worden. Met een schitterende treffer beloonde hij zijn ploeg voor een sterke openingsfase van Ajax. Maar over het resultaat (3-5 nederlaag tegen PSV) was de recordaankoop niet te spreken: ,,Dat is voetbal, daar leren we van.”

30 juli