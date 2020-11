Tegenslag voor Heracles: Hardeveld moet onder mes

Zoveel mensen worden jaarlijks gegijzeld wegens niet betaalde verkeers­boe­tes

24 november Er worden steeds minder mensen op last van justitie gegijzeld omdat ze hun verkeersboete niet betalen. In 2019 verdwenen ongeveer 200 mensen achter de tralies om hen te dwingen hun boete(s) te betalen, in 2014 waren dat er nog zo’n 10.000.