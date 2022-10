Tegenvaller voor Liverpool: spelmaker Thiago mist duel met Ajax

Ajax hoeft morgen in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool geen rekening te houden met Thiago Alcantara. De Spaanse spelmaker heeft last van een zware oorontsteking, die hem ook afgelopen weekend al aan de kant hield tegen Nottingham Forest (1-0 verlies), en is niet op tijd fit.

Ajax kreeg vorige maand op Anfield weinig grip op Thiago, die een belangrijk aandeel had in de 2-1 zege van de thuisclub. In de Johan Cruijff Arena is de 46-voudig Spaans international er echter niet bij, liet Jürgen Klopp weten op zijn persconferentie. Thiago had eerder op de dag de training al overgeslagen.

,,Maar het heeft geen zin om heel lang te praten over iemand die er niet bij is”, zei Klopp, die ook goed nieuws had. ,,Darwin Núnez is weer beschikbaar en Ibrahima Konaté kan ook minuten maken.” Voor de geblesseerde Naby Keita, Arthur Melo, Diogo Jota, Luis Díaz en Joel Matip komt het uitduel met Ajax te vroeg.

,,We hebben dit seizoen veel problemen met blessures, maar gelukkig komen er ook weer wat spelers terug. Onze prestaties zullen constanter moeten worden, maar ik kijk positief vooruit naar de wedstrijd van morgen.” Liverpool staat momenteel slechts achtste in de Premier League.

Ajax en Liverpool strijden in poule A om de tweede plaats achter het al geplaatste Napoli, al wordt het voor de Amsterdammers een loodzware klus om in de Champions League te overwinteren. Liverpool heeft namelijk zes punten meer en is bij een gelijkspel verzekerd van een plaats in de achtste finales. De nummer drie daalt af naar de Europa League.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

