Telstar pakt in laatste minuut blessuretijd de volle buit bij Excelsior

Op basis van de statistieken beloofde het een doelpuntenspektakel te worden. Excelsior maakte namelijk in de eerste drie wedstrijden dertien doelpunten en incasseerde er acht. Telstar maakte al zes doelpunten en kreeg er evenveel tegen. De eerste grote kans viel pas halverwege de eerste helft, toen Reuven Niemeijer op aangeven van Ahmad Mendes Moreira bij de tweede paal de bal niet richting het doel wist te koppen. In een gelijkopgaande eerste helft bleven de doelpunten uit.



Vlak na rust werd daar al direct verandering in gebracht. Joël Zwarts wist na amper een halve minuut doelman Jasper Schendelaar in de korte hoek te verschalken en tekende voor de openingstreffer. Na de goal zakte de ploeg van Marinus Dijkhuizen iets meer achteruit en wist Telstar in de 69ste minuut met een geplaatst schot van Sven van Doorm te profiteren: 1-1.



In de vijfde minuut van de blessuretijd kon de 18-jarige invaller Liesdek vrij doorlopen en schoot hij de bal in de korte hoek onder doelman Alessandro Damen door, waarmee hij Telstar alsnog de drie punten bezorgde. Telstar wipt dankzij de overwinning over Excelsior heen en bezet nu de vijfde plaats. Excelsior staat achtste door twee uitoverwinningen tegen FC Dordrecht en Jong PSV.