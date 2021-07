Telstar rekent op Van Gaal, ook als hij bondscoach wordt

Hoofdtrainer Andries Jonker van Telstar maakt bij de thuiswedstrijd tegen Jong AZ plaats voor Van Gaal. Via een loterij is een plek op de bank naast Van Gaal als assistent te winnen.

,,Dit wordt een unieke gelegenheid om de bondscoach te assisteren, tijdens de wedstrijd Telstar - Jong AZ op vrijdagavond 24 september om 20.00 uur in het Buko-stadion in IJmuiden. Misschien hebben wij Louis wel weer in het nieuws gebracht”, zegt De Waard met een knipoog.

Van Gaal (69) speelde in de jaren 70 een seizoen voor Telstar. De Amsterdammer was al twee keer bondscoach van Oranje. De KNVB ziet in hem de beste kandidaat om het Nederlands elftal na het teleurstellend verlopen EK naar het WK van volgend jaar in Qatar te leiden. Oranje speelt begin september drie kwalificatiewedstrijden en een maand later weer twee.